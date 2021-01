OM - Mercato : une alternative creusée à Manchester en cas d’échec pour Milik ?

Arkadiusz Milik serait plus proche que jamais de l’OM. Selon les toutes dernières informations d’Italie, l’attaquant polonais de Naples (26 ans) arrivera pour passer sa visite médicale demain mardi et se serait déjà entendu sur un contrat de quatre ans. Selon TMW, le montant du prêt avec option d’achat serait de l’ordre de 9 millions d’euros + 3 bonus et un pourcentage à la revente.

Sauf que l’OM veut aussi assurer ses arrières. D’après ESPN, Pablo Longoria ainsi ainsi fait part de son intérêt pour Jesse Lingard (28 ans). Le FC Porto, l'Inter Milan, l’OGC Nice, Tottenham, Sheffield United et West Ham suivent également l’attaquant anglais mais Manchester United n'a pas encore pris de décision concernant ce dossier.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Lingard a perdu du poids cette saison. Pour preuve : sa cote est estimée à 10 millions d’euros sur la plateforme Transfermarkt.