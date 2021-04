OM - Mercato : un point mort de l'effectif ouvre la porte à un départ

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Volonté d'André Villas-Boas à l'été 2019, Dario Benedetto avait réalisé une première saison passable à l'OM avec 11 buts inscrits. Mais la deuxième est en train de tourner au vinaigre, si bien que Pablo Longoria a recruté en toute hâte Arkadiusz Milik en janvier et que l'on voit la différence depuis. Devenu un second choix, l'Argentin de 30 ans pourrait envisager un départ cet été, comme il l'a expliqué à l'émission La Jugada.

"L’envie de revenir à Boca est toujours présente"

"L’envie de revenir à Boca est toujours présente, a déclaré Benedetti. Je suis venu avec ma famille en France et nous avons juré de revenir un jour. Cela dépend de beaucoup de choses. Actuellement, je suis content à Marseille, je suis en train de réaliser mon rêve de jouer en Europe et j’en profite énormément. Revenir à Boca ne dépend pas moi, mais de la direction qui est actuellement en place. Mais comme je l’ai dit à plusieurs reprises, je suis sûr de revenir à Boca, que ce soit comme joueur ou en tant que supporter."

Le souci, c'est que le responsable du football de Boca, la légende Juan Roman Riquelme, vise une plus grosse pointure que Benedetto cet été puisqu'il aimerait attirer Edinson Cavani. Et Benedetto, à qui il reste deux ans de contrat à l'OM et qui y touche un salaire qu'il ne retrouvera jamais en Argentine, pourrait être tenté de rester, même si c'est pour cirer le banc…