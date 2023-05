OM - Mercato : un possible remplaçant de Guendouzi passe sous le nez de Longoria

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Mais le Colombien, qui sera libre de tout contrat à partir de juin prochain, ne devrait pas rallier la cité phocéenne cet été. Et pour cause, d'après le journaliste italien, Fabrizio Romano, il aurait choisi de rejoindre Al-Sadd, avec qui il aurait déjà passé sa visite médicale. Le salaire et le contrat longue durée proposés par le club saoudien auraient convaincus Matheus Uribe.

Matheus Uribe has completed medicals as new Al Sadd player — the Colombian midfielder will leave Porto as free agent. 🇨🇴🇶🇦 #transfers



Long term deal signed, Uribe will try new chapter in Qatar. pic.twitter.com/H8wNodTVXE