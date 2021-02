OM : Longoria prépare à Sampaoli un premier Mercato de folie !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Pablo Longoria réalise un gros travail depuis sa signature à l’OM l’été dernier. Après avoir pris ses marques les premiers temps, le directeur sportif a réalisé un mercato très cohérent et inespéré cet hiver. Cela n’est sans doute pas encore terminé puisqu’il devra sans doute mettre les petits plats dans les grands pour contenter Jorge Sampaoli. Attendu à l’OM dans les prochains jours, le technicien argentin traîne la réputation d’un gros consommateur de recrues et pourrait donc donner du fil à retordre à Longoria.

Sciolla a déjà signé au recrutement, Seckinger va bien arriver

Le dirigeant espagnol a néanmoins déjà commencé à travailler en amont pour lui apporter les meilleures recrues sur un plateau. Comme déjà évoqué hier, la signature de Mathieu Seckinger est imminente à l’OM. « Il reste quelques détails du contrat à régler avant de finaliser l’arrivée du scout de Manchester United », assure l’excellent Treize013. Autre information de taille révélée par ce même compte : afin de booster le recrutement de l’OM, ce même Longoria a signé il y a quelques semaines un ancien recruteur de la Juventus Turin et de Manchester United, Omar Sciolla. Ce dernier est un spécialiste de la zone Afrique, et pour rappel, l’OM est présent actuellement à la CAN U20 en Mauritanie...