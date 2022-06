OM - Mercato : un premier casse-tête s'offre à Ribalta

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Simeone toujours d'actualité

L’OM veut recruter cet été. Cependant, les finances du club phocéen ne sont pas les plus saines possible. Pour avoir les moyens de se renforcer de manière considérable, plusieurs joueurs doivent être vendus lors du mercato estival. En attaque, plusieurs joueurs attirent de nombreuses convoitises. Un attaquant pourrait donc être sacrifié afin de renflouer les caisses.

En effet, l’OM pourrait accélérer le départ du buteur sénégalais Bamba Dieng cet été. Le joueur est convoité par plusieurs clubs européens et son agent discute avec le club allemand de Fribourg. Cependant, un départ de Dieng se ferait contre son gré. Pour preuve, “La Provence“ explique ce lundi que Bamba Dieng ne veut pas entendre parler d'un départ cet été.

A deux ans de la fin de son contrat, le Sénégalais qui devrait disputer la Coupe du Monde cet automne veut poursuivre sa progression sous les ordres de Jorge Sampaoli et découvrir la Ligue des Champions. Sa décision serait ferme et définitive, malgré des intérêts belges, hollandais et allemands.

L'agent de Bamba Dieng 🇸🇳 est en discussion avec le club de Fribourg 🇩🇪 qui souhaite le recruter#TeamOM | #MercatOM



[🗞 Footmercato] pic.twitter.com/xUumjQCJYH — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) June 19, 2022

Pour résumer À l’OM, plusieurs joueurs pourraient quitter le club cet été. Les dirigeants pourraient aussi accélérer un départ pour renflouer les caisses. Courtisé par de nombreux clubs européens, Bamba Dieng pourrait être poussé vers la sortie, contre son gré !

Adam Duarte

Rédacteur