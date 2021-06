OM - Mercato : un premier dossier sur le point d'être bouclé ?

Zapping But! Football Club OM : les joueurs en fin de contrat en 2021

Le mercato commence à s'agiter. Y compris du côté de l'OM. Et la dernière rumeur en date provient d'Espagne. Non pas de la Liga, mais de la Segunda Division, puisque selon le média espagnol, la Voz de Asturia, le club phocéen serait en négociations avec le Sporting Gijón pour recruter le gardien de but Christian Joel.

Agé de 21 ans, ce gardien cubain pourrait même débarquer à Marseille contre une indemnité de 2,4 millions d’euros. Précision, et elle peut rendre l'information surprenante, Joel n'a joué seulement trois matchs en équipe première. De là à devenir le second de Steve Mandanda, on a du mal à la croire...