OM - Mercato : un premier faux pas de Longoria avec McCourt ?

Successeur de Jacques-Henri Eyraud, Pablo Longoria est le nouveau président de l'Olympique de Marseille. Précédemment en charge du sportif, l'Espagnol avait recruté l'été dernier l'ailier gauche brésilien, Luis Henrique, pour 8 millions d'euros. Mais pour l'heure, l'ancien joueur de Botafogo ne confirme pas toutes les attentes placées en lui.

"Luis Enrique est le plus mauvais Brésilien qu’on ait pris"

Luis Henrique Credit Photo - Icon Sport

Interrogé par Football Club de Marseille, l’ancien défenseur emblématique de l’OM, Manuel Amoros, n'a pas manqué de tacler le joueur de 19 ans et la direction olympienne. "Je m’excuse, mais c’est pas le meilleur Brésilien qu’on ait pris quand même. Le peu qu’on l’a vu, est-ce qu’on a pu déceler quelque chose d’intéressant ? Il parait qu’il est costaud, qu’il va vite, techniquement, tu l’as vu ? Il fait que des mauvais contrôles et tu l’as payé 8 millions d’euros. À ce prix-là, dans les pays de l’Est, tu peux prendre deux-trois joueurs qui t’apporteront davantage que ce gamin-là. C’est le plus mauvais Brésilien qu’on ait pris, voilà ! Tu crois que si c’était une pépite brésilienne, il n’y aurait eu que Marseille dessus ? Il faut arrêter. Ce n’est pas un joueur qui deviendra bon. Il n’est pas fait pour l’Olympique de Marseille."