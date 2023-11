OM - Mercato : un premier gros coup de Benatia cet hiver avec un flop de Longoria ?

Mehdi Benatia est arrivé ce mercredi au centre Robert Louis-Dreyfus pour endosser son costume de directeur sportif de l'OM. L'ancien défenseur central, formé à Marseille, va immédiatement avoir du pain sur la planche car Pablo Longoria et Javier Ribalata se sont déchirés dans les grandes largeurs cet été. Ils ont bâti un effectif censé correspondre aux besoins d'un entraîneur (Marcelino) déjà parti. Son successeur, Gennaro Gattuso, a d'autres idées, d'autres attentes et il faudra donc retoucher l'effectif.

L'un des partants pourrait être Ismaïla Sarr. L'ailier droit de 25 ans a été intéressant lors des premiers matches, virevoltant, mais sa maladresse dans le dernier geste a fini par lui être préjudiciable. Sans compter qu'il a été blessé. Selon Ekrem Konur, des clubs anglais s'intéresseraient à lui pour janvier. Sarr a passé les quatre dernières années à Watford, où il a également laissé une impression mitigée. Pour l'OM et Benatia, si une écurie de Premier League propose plus de 13 M€, son prix d'achat fin juillet, il n'y aura pas à hésiter même si, selon Konur, ils ne veulent pas s'en séparer cet hiver...

🔥Premier League clubs are monitoring the situation of Marseille's 25-year-old winger Ismaïla Sarr. 🔵#OM



❌The French club does not plan to sell the Senegalese player in January. 🇸🇳 pic.twitter.com/Zt5bjg2vJ1