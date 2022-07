OM - Mercato : un premier indésirable de Tudor proche de plier bagage

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Désireux de faire le tri dans son effectif pour accueillir les renforts qu'il souhaite pour son système de jeu, Igor Tudor a déjà fait quelques choix forts à l'OM. En plus d'Alvaro Gonzalez, dont le contrat va bien être résilié, le Croate ne veut plus de Jordan Amavi et a aussi fait passer un message à Bamba Dieng, réticent à accepter les offres de l'étranger cet été.

Retour en Liga pour Konrad de la Fuente

Arrivé du FC Barcelone l'été denrier et blessé sur toute la fin de saison, Konrad de la Fuente ne fait également pas spécialement partie des plans de l'ancien coach du Héllas Vérone. Cela tombe plutôt bien puisque, si l'en en croit AS, l'Américain se dirige tout droit vers un prêt au Real Valladolid. Le promu de Liga est en passe de gagner la bataille face à Anderlecht, Burnley, Sassuolo ou encore la Sampdoria.