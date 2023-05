OM - Mercato : un premier joueur officialise son départ cet été

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Prêté cette saison avec option d'achat à l'Olympique de Marseille par Manchester United, Eric Bailly ne sera pas recruté définitivement par le club olympien. Annoncé dans la presse depuis plusieurs mois, le départ du défenseur central ivoirien à l'issue de la saison a été officialisé par le principal intéressé sur son compte Instagram.

"Cette saison a été magnifique pour moi à Marseille"

"Je tiens à remercier les supporters pour leur soutien, envers l'équipe et moi-même. Malheureusement, nous finissons sur une défaite à domicile. Cette saison a été magnifique pour moi à Marseille, dans un club incroyable. Merci à mes coéquipiers, au staff technique et médical, qui ont pris soin de moi et m'ont fait me sentir comme chez moi. Allez l'OM !", a confié Eric Bailly, qui n'a donc pas manqué de remercier les supporters, ses coéquipiers et le staff marseillais après cette saison passée à l'OM.

Pour résumer Sur son compte Instagram, Eric Bailly a officialisé son départ de l'Olympique de Marseille cet été. Le défenseur central ivoirien va faire son retour à Manchester United.

