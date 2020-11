OM - Mercato : un premier nœud de tensions entre Thauvin et l'AC Milan

En dedans depuis le début de la saison, même s'il a été décisif à plusieurs reprises, Florian Thauvin bénéficie de circonstances atténuantes. Il est resté un an sans jouer et il lui faut logiquement du temps pour retrouver le très haut niveau qui a été le sien entre 2017 et 2019. Et puis, il évolue au sein d'une formation sans fonds de jeu, ce qui le contraint à chercher un peu trop souvent la solution tout seul. Mais peut-être que son avenir incertain pèse sur ses performances.

On sait en effet que l'Orléanais sera en fin de contrat avec l'Olympique de Marseille en juin. Les dirigeants phocéens ne désespèrent pas de le voir prolonger mais la tendance est tout de même à un départ. Plusieurs clubs ont fait part de leur intérêt, notamment Leicester et l'AC Milan. Les Italiens seraient les plus avancés sur ce dossier.

Cependant, à en croire des médias italiens, les négociations ne sont pas des plus aisées avec l'agent de Thauvin. En effet, une première proposition milanaise aurait été repoussée par le clan du gaucher en raison d'un salaire jugé trop faible. Pour information, il touche un peu plus de 400.000€ à l'OM. Pour le Milan, c'est le deuxième écueil rencontré avec le champion du monde, le premier étant la grosse indemnité (20 M€) réclamée par les Marseillais pour laisser filer leur joueur dès janvier.

