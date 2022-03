OM - Mercato : un prix cassé mais un gros concurrent pour Veretout ?

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Ce n'est plus un secret. Jordan Veretout, parti depuis longtemps en Italie (Fiorentina, Roma), a toujours des contacts en France. Et notamment en Ligue 1 avec l'OM et son président Longoria qui aurait, le conditionnel est de rigueur, aurait déjà fait une offre compris entre 7 et 8 millions d'euros, refusée par l’AS Roma.

Selon le quotidien italien, le Corriere dello Sport, l’AS Roma qui demandait un montant supérieur à 15 millions, aurait revu ses exigences à la baisse et serait disposée à vendre pour 11 millions. Attention, toutefois, et selon le bien informé Nicolo Schira, l'AS Monaco est récemment apparu dans le dossier. Une sacrée concurrence pour le club olympien.



Pour résumer L'ancien milieu de terrain du FC Nantes et de l'ASSE, aujourd'hui à la Roma, plaît à l'OM en vue du mercato estival. Un autre club de Ligue 1 vient toutefois d'arriver dans le dossier Jordan Veretout. Et ça pourrait changer la donne...

Benjamin Danet

Rédacteur