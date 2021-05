OM - Mercato : un record avant un message d'adieu pour Milik ?

Zapping But! Football Club OM : le bilan de Florian Thauvin dans la cité phocéenne

En allant chercher Arkadiusz Milik à Naples cet hiver, Pablo Longoria avait peu de chances de flairer une mauvaise affaire. La suite lui a donné raison puisque l’attaquant polonais a bien aidé l’OM à décrocher la Ligue Europa avec 9 buts et une passe décisive en 15 matches de L1. La question est désormais de savoir si Milik sera encore à l’OM la saison prochaine.

Si Pablo Longoria insiste sur le fait qu’il contrôle sa situation, il sait aussi que rien n’est écrit en temps de mercato. Un grand club comme la Juventus Turin aurait ainsi des chances d’attirer le buteur de 27 ans dans ses filets. Si l’intéressé a toujours clamé son amour pour l’OM, son dernier message sur Instagram est considéré par certains comme un adieu déguisé au club phocéen.

Milik a fait sien un record improbable à Metz

Celui-ci, s’il devait un jour se concrétiser, serait alors à classer parmi les « départs au sommet » puisque Milik vient d’entrer dans le livre des records en L1. En scorant à la 104e minute dimanche à Metz (1-1), l’international polonais est ainsi devenu l’auteur du but le but le plus tardif marqué dans un match de Ligue 1 depuis qu’Opta analyse la compétition en 2006-2007 (103 minutes et 16 secondes exactement).