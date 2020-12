OM - Mercato : un remplaçant à Payet déniché en L1 pour moins de 5 M€ ?

C'est un cri du cœur que le journaliste de France Football Nabil Djellit a poussé hier soir sur Twitter : "Au mépris des moqueries des footix, j'ai annoncé très tôt que l'OM devait recruter Denis Bouanga, Islam Slimani... Là, je le répète pour la énième fois aussi : l'OM doit prendre avant qu'il ne soit trop tard : Farid Boulaya". Le meneur de jeu franco-algérien venait d'éclabousser le match Metz-Lens (2-0) de toute sa classe, conduisant les Lorrains à la victoire.

Il est de Vitrolles et a été formé à Istres

Même si Djellit est du genre à avoir les yeux de Chimène pour tous les joueurs maghrébins, force est de reconnaître que Boulaya réalise une première partie de saison excellente avec le FC Metz. Même si ses statistiques (3 buts et 2 passes décisives) ne reflètent pas tout à fait son importance dans le jeu des Lorrains.

Natif de Vitrolles et formé à Istres, Boulaya connaît forcément bien Marseille et son contexte. Certes, il est âgé de 27 ans et ne connaît pas le très haut niveau, mais il est coté à seulement 2 M€. Pour une somme tout à fait raisonnable, l'OM pourrait donc recruter un remplaçant crédible à Dimitri Payet, qui va sur ses 34 ans.