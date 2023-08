OM - Mercato : un renfort de Tudor agace en interne, Marcelino le pousse vers la sortie !

Zapping But! Football Club OM : Rongier, Guendouzi, Gueye, Veretout… Qui sacrifier au milieu ?

Pablo Longoria a été clair hier en conférence de presse : Ruslan Malinovski était « parfait » pour Igor Tudor mais semble moins cadrer au profil du jeu mis en place par Marcelino cette saison à l’OM. De quoi envisager un départ ? Son absence face au Bayer Leverkusen, alors que le suspendu Pape Gueye a joué, a déjà interpellé mercredi soir. L’Équipe confirme un malaise et même un possible départ cet été !

Malinovskyi de retour en Italie ?

« L’international ukrainien de 30 ans a un mal fou à s’adapter à l’OM et au jeu de la Ligue 1, peut-on lire dans le quotidien sportif. Il commence même à sérieusement irriter en interne alors qu’il a été recruté pour une somme considérable (10 M€ hors bonus) et que son arrivée avait aussi servi à mettre à l’écart Dimitri Payet pour de bon. Il n’a jamais réussi à justifier les espoirs placés en lui et il semble promis à jouer au mieux un second rôle pour l’instant. » Un retour en Italie serait une possibilité, six mois seulement après son arrivée.

🗞️ La une du journal L’Équipe du vendredi 4 août 2023 pic.twitter.com/jRZiMjFEhl — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 3, 2023

