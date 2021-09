OM - Mercato : un renfort qui claque est tombé du ciel

Zapping But! Football Club

Bamba Dieng renfort inespéré selon Di Meco ? L’ancien défenseur de l’OM s’est confié auprès de La Provence sur le début de saison de l’OM ainsi que le « nouvel » effectif de Jorge Sampaoli à la veille du déplacement au Lokomotiv Moscou en Ligue Europa.

Eric Di Meco a notamment analysé les renforts et besoins poste par poste. Il a salué le renfort de la révélation du week-end dernier, Bamba Dieng, auteur d’un doublé face à Monaco.

« L'effectif n'est pas si limité que ça finalement. En défense centrale, il y a du monde pour tourner, et dans les couloirs, Amavi va revenir, non ? Au milieu, Kamara n'est pas parti. Harit vient d'arriver, mais on a l'impression qu'il est là depuis dix ans. Il manque peut-être du monde devant, et encore... Maintenant qu'il y a le petit Dieng qui nous est tombé de la lune ». Un renfort presque inattendu qui risque de faire beaucoup de bien aux Marseillais en l’absence d’Arkadiusz Milik.

