OM - Mercato : un scénario hallucinant offre un ailier prometteur sur un plateau

Les joueurs de couloir sont très importants dans le système de Marcelino. Raison pour laquelle Pablo Longoria a recruté Ismaïla Sarr et Joaquin Correa cet été. Le Sénégalais et l'Argentin ont pour doublure Amine Harit et Azzedine Ounahi, même si les deux Marocains n'aiment pas vraiment évoluer sur un côté. Quoi qu'il en soit, l'OM affiche complet dans ce secteur. Pourtant, une situation improbable pourrait inciter Longoria à recruter un nouvel ailier.

Son contrat devrait être résilié

En effet, al-Ittihad serait sur le point de résilier le contrat du Portugais Jota. Acheté pour près de 30 M€ cet été au Celtic, l'ailier gauche a été très vite poussé vers la sortie. Selon certains médias écossais, la raison n'aura rien à voir avec le sportif. Quoi qu'il en soit, Jota va être exclu du groupe de joueurs (parmi lesquels on trouve Karim Benzema ou Ngolo Kanté). Le meilleur moyen pour le faire partir est de résilier son contrat, ce qui permettra à des clubs européens de le recruter. Une bonne idée pour l'OM ?

🚨Jota faces being excluded from the squad list of Al Ittihad. 🇵🇹 🟡 #İttihad pic.twitter.com/pJN6M7fffs — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) September 8, 2023

