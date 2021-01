OM - Mercato : un serial buteur de L1 donne des regrets à Villas-Boas

Auteur d'un doublé le week-end dernier lors de la victoire du Stade de Reims contre l'ASSE (3-1), Boulaye Dia est co-meilleur buteur de L1. Alors forcément, cela peut donner des regrets à l'OM où le nom de l'attaquant a longtemps été évoqué l'été dernier. Et ses regrets sont partagés à en croire Boulaye Dia lui-même, qui était l'invité de Top of the Foot sur RMC hier. « Oui, il y a eu des contacts, mais ce n'est pas allé bien loin. Marseille, ça aurait été un projet intéressant », a confié le Rémois, qui dispose d'un bon de sortie cet hiver.

Dia (Stade de Reims) a un bon de sortie cet hiver

« Quelques clubs sont sortis dans la presse. C'est vrai qu'il y a des pistes, des clubs intéressés. Mais pour l'instant, ils sont juste intéressés. Je n'ai jamais dit que j'avais envie de partir. C'est vrai que, vu les options, ça ne sert à rien de partir pour un projet moins intéressant. Ce n'est pas le but. Il faut que j'aille dans un projet où je puisse jouer et continuer à progresser. Je ne vais pas partir pour partir, juste pour dire que j'ai quitté Reims. Ce n'est pas intéressant ». Un Boulaye Dia qui ne s'attendait pas à un tel début de saison canon... « J'avais à coeur de confirmer ma saison passée. Dès le début, je voulais être bon, avoir de bonnes performances et continuer sur ma lancée. Si on m'avait dit que j'allais mettre douze buts à la mi-saison... J'étais prêt à marquer, mais pas autant. Je ne suis pas surpris... mais quand même! »