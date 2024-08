OM Mercato : un signe rapproche Nketiah, ça chauffe entre Wahi et le RC Lens !

Redevenu la priorité des dirigeants de l'OM au poste de numéro 9, Eddie Nketiah se rapprocherait de plus en plus de Marseille, d'après le compte Twitter @ABTNews_AFC, qui suit de près l'actualité d'Arsenal. Preuve que l'attaquant anglais n'a jamais été aussi proche de rejoindre le club phocéen, il serait très peu probable qu'il joue ce dimanche (15h) avec les Gunners face à l'OL en match amical.

Un temps la cible prioritaire de l'OM pour remplacer Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant du RC Lens, Elye Wahi, serait désormais vu comme le plan B d'Eddie Nketiah par le board olympien. Et selon les informations de La Minute OM, le dossier menant à l'ancien Montpelliérain serait actuellement en stand-by. De son côté, le compte Twitter @LePetitOM nous a révélé que ça serait un peu tendu entre Elye Wahi et son club autour de son transfert. L'international Espoirs français voudrait absolument rejoindre l'OM mais les dirigeants lensois se montreraient gourmands au niveau du prix réclamé.

🚨 While talks still ongoing and at final stages between Marseille and #Arsenal to close an agreement, Eddie Nketiah is with the squad but highly unlikely to feature tomorrow. #AFC https://t.co/Ymr3t1X46h