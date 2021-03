OM - Mercato : un surprenant retour pour combler Sampaoli ?

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Le poste de latéral droit pourrait être rapidement doublé à l’OM. En plus d’Hiroki Sakai, Pol Lirola donne satisfaction depuis son arrivée de la Fiorentina en prêt cet hiver. Mieux, le défenseur espagnol entend rester au-delà de cette saison.

« Je veux rester à l'OM ! C'est le club parfait pour moi. J'adorerais rester, mais ça ne dépend pas que de moi, a-t-il affirmé dans La Provence en référence à son option d’achat fixée à 12 M€. Je me sens très bien ici. Pablo me dit de bien jouer, de rester tranquille et qu'on aurait le temps de discuter plus tard. Si l'OM veut me garder, il faudra négocier avec la Fiorentina. »

Le Bayern veut déjà se séparer de Sarr

Si l’OM décide de ne pas lever cette fameuse option d’achat, une improbable rumeur a déjà surgi ces derniers temps : un retour de Bouna Sarr ! « Le Bayern Munich veut prêter ou vendre Sarr cet été, peut-on lire sur le site Coeur Marseillais. Le joueur a été imposé par le président, contre la volonté du coach. Le club envisage une négociation avec l'OM pour un retour. » Parti l’été dernier, le joueur de 29 ans a laissé un bon souvenir chez les supporters, un rôle de piston semblant même idéal pour lui aussi eu égard à son passé d’ailier reconverti en latéral droit.