OM - Mercato : un taulier a la tête ailleurs, il se fait sèchement recadrer

L’OM a encaissé trois buts samedi à la Mosson face à une équipe du MHSC qui l’a bien secoué en défense (3-3). Comme trop souvent ces dernières semaines, Duje Caleta-Car n’a pas imposé la sérénité qui doit le caractériser.

Bougé par les attaquants héraultais, notamment dans le domaine aérien, le défenseur central croate peine depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli et l’instauration de sa défense à 3. L’intéressé semble trainer comme un boulet son faux départ à Liverpool au cours du mercato hivernal.

« Il faut qu’il passe à autre chose et ne pas oublier le club qui le paie »

« Il me déçoit, c’est poussif, je le voyais prendre une dimension supérieure, le recadre Manuel Amoros dans L’Équipe. Dans cette nouvelle organisation, il faut être attentif aux déplacements, serrer l’adversaire au marquage et ce n’est pas son cas. Je le trouve emprunté de la tête alors que c’est l’un de ses points forts. Ses relances sont moins bonnes aussi. Peut-être qu’il a été déçu de ne pas avoir signé avec Liverpool mais il faut qu’il passe à autre chose et ne pas oublier le club qui le paie, quitte à partir cet été. Le mettre sur le banc et faire jouer un peu la concurrence, ça pourrait lui permettre de se reconcentrer. »