OM - Mercato : un taulier déjà dragué par Villas-Boas pour son prochain club ?

L’OM aura fort à faire dimanche face au PSG (21h). Dans un stade Vélodrome encore une fois désespérément vide, les hommes de Nasser Larguet devront confirmer leur début d’embellie mercredi face au RC Lens (2-2). Alvaro Gonzalez ne devrait pas être le dernier à se mettre en valeur. Positionné en milieu contre les Sang et Or, l’Espagnol a brillé avec deux passes décisives mais devrait retrouver sa place habituelle dans l’axe de la défense.

Gonzalez remercie Villas-Boas et tout son staff

En attendant, il a échangé des mots doux avec André Villas-Boas. « Merci AVB et chacun des membres du staff technique de m'avoir toujours fait confiance, d'avoir réalisé ensemble le rêve de faire mes débuts en LDC, mais surtout de m'avoir permis d'être dans un club unique et formidable, l'OM que j'aime. Merci de tout donner et de vivre l'OM à nos côtés chaque jour », a-t-il publié sur les réseaux sociaux.

« Nos chemins se croiseront à nouveau, j'en suis sûr »

Silencieux jusque-là après l’annonce de son départ mardi après-midi, Villas-Boas l’a remercié en lui promettant de chaleureuses retrouvailles dans le futur. « Tu me manques mon cher, a-t-il rétorqué. Nos chemins se croiseront à nouveau. J'en suis sûr. Force et courage contre Paris. »