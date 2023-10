OM – Mercato : un transfert douteux rattrape Pablo Longoria en Italie

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Alors que la justice italienne s’intéresse de près à l’affaire dites du « prisma » sur les plus-values gonflées impliquant la Juventus Turin, un deal avec l’OM de Pablo Longoria serait dans le viseur des enquêteurs : l’échange entre Marley Aké et Franco Tongya en 2021.

Si l’on en croit France Football, un dossier de 19 pages serait spécifiquement dédié à ce double transfert estimé à 8 M€ à l’époque. En Italie, on évoque ce dossier comme l’une des 22 « opérations miroir » visant à maquiller les comptes de la Vieille dame.

Le lien entre Longoria et la Juve fait parler en Italie…

D’après FF, la proximité entre la Juve et Pablo Longoria - qui a été directeur du recrutement entre 2015 et 2018 avant de devenir le président de l’OM – fait parler même si ni le parquet de Marseille ni le parquet national financier n’ont été saisis par leurs homologues italiens et qu’il n’est pas certain que le club marseillais soit inquiété.

Toujours est-il que ce dossier jette à nouveau le trouble sur Pablo Longoria, déjà visé par ses propres Ultras pour sa salade interne à l’OM. Concernant cette affaire, le club marseillais s’est défendu à France Football expliquant que le dossier Aké – Tongya n’avait occasionné « ni plus-value fictive, ni échange d’argent ».

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life