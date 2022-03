OM - Mercato : un très gros coup cet été pour réconcilier McCourt, Longoria et Sampaoli ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Au même titre que ses partenaires de l'Inter Milan, il n'est pas passé loin d'un retentissant exploit en Ligue des Champions sur la pelouse de Liverpool. Mais Arturo Vidal a été contraint de quitter la compétition, en dépit d'une victoire (1-0) et d'un match plein à Anfield. Pas suffisant pour que le joueur puisse s'imaginer un avenir en Italie.

Car si l'on en croit le toujours bien informé Nicolo Schira, Vidal va quitter l'Inter dans les prochaines semaines. Et, détail ô combien important, il sera alors un joueur libre. Une opportunité à saisir pour l'OM, club dans lequel il est annoncé depuis des lustres ? Possible. Il n'est un secret pour personne que Sampaoli l'apprécie et que la réciproque est vraie.

Reste à savoir si les finances de l'OM peuvent inclure ses émoluments mensuels. Si tel est le cas, l'arrivée d'un tel renfort pourrait peut-être réchauffer les relations entre Sampaoli, Pablo Longoria et Frank McCourt.

