OM - Mercato : un ultime espoir pour Alexis Sanchez ?

Interrogé en conférence de presse sur la possibilité de faire revenir Alexis Sanchez, Pablo Longoria a dit que ce n'était plus la priorité de l'OM. Le président phocéen cherche un latéral droit, rien d'autre. Le Chilien s'est vu proposer une prolongation assortie d'une augmentation, puis simplement une augmentation. Il n'a pas donné suite à chaque fois, semblait attendre une meilleure offre. Mais à en croire Nicolo Schira, l'OM a encore les moyens de le faire revenir...

En effet, le journaliste italien explique que les représentants de Sanchez ont proposé ses services à son ancien club, l'Inter Milan. Ils ne demandent qu'un an de contrat et un salaire annuel de 3 M€. Soit 250.000€ mensuels. Cela cadre très bien avec la grille salariale marseillaise. Reste à savoir si Marcelino serait d'accord pour faire venir le vétéran chilien, qui a rendu de fiers services la saison dernière. Ou si le technicien espagnol considère que son compartiment offensif est complet avec Aubameyang, Vitinha, Ndiaye, Sarr, Harit, Ounahi...

