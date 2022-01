OM - Mercato : un vieux dossier pro PSG plombe l'arrivée de Bakambu

Zapping But! Football Club Le brief d'avant-match : Olympique de Marseille FC Lorient

Il arrive parfois que les supporters aient la mémoire longue. Et qu'ils ne pardonnent pas à un joueur son passé, ses choix de clubs ou même ses propos. L'ASSE a connu ça dans le passé avec Anthony Mounier, passé par l'OL et qui avait dit du mal des Verts un soir de match. A Marseille, il vaut mieux, également, montrer patte blanche et, si possible, n'avoir jamais évolué au PSG, le club honni par les supporters olympiens.

Cédric Bakambu va peut-être le vérifier. Car depuis sa signature, hier, un vieux dossier est ressorti. Un très vieux même puisqu'il s'agit de propos tenus au Canal Football Club, sur Canal +, en...2018. Extrait : "À l’époque, c’est l’agent d’Éric Bahi qui me dit qu’il y a possibilité que le transfert au PSG se fasse. Après, cela ne s’est pas fait et ce n’est pas de mon fait. Intéressé à l’idée de signer au PSG ? Moi je suis parisien, plus précisément francilien, et j’ai toujours eu le PSG dans mon cœur."

Espérons, tout de même, que cela ne déborde pas et pousse les supporters à des propos désobligeants.