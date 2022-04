OM - Mercato : un Zidane fait de l’œil à Longoria

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Si elle s'est calmée ces derniers temps, la rumeur Zinédine Zidane au PSG a eu le don d'énerver les supporters marseillais. C'est que le Ballon d'Or 98 a toujours fièrement revendiqué ses origines marseillaises et sa passion pour l'OM. Mais que l'entraîneur atterrisse à Paris ou pas à l'intersaison, un autre Zidane pourrait bientôt défendre les couleurs bleu ciel et blanc. Ce Zidane s'appelle Luca, gardien de 23 ans actuellement au Rayo Vallecano. Au Journal du Dimanche, il a expliqué qu'une arrivée en France, particulièrement à Marseille, ne serait pas pour lui déplaire...

"Je suis né à Marseille, a-t-il expliqué. C’est un club historique, soutenu par un public incroyable, donc, oui, ça fait rêver. La France, ce serait spécial car j’y suis né. Dans la famille, on se sent français, il y a eu des contacts dans le passé, pas encore cette saison. Peut-être que le monde du foot espagnol me connait mieux. En France, je suis avant tout le fils de Zinédine Zidane. On ne m’a vu jouer qu’en sélections de jeunes." Une idée pour Pablo Longoria pour l'après-Mandanda ?

Pour résumer Le gardien Luca Zidane, fils de Zinédine, actuellement au Rayo Vallecano, se verrait bien jouer en France à l'avenir et pourquoi pas à l'OM, club que supportait son père dans sa jeunesse. Une idée pour Pablo Longoria pour l'après-Mandanda ?

Raphaël Nouet

Rédacteur