OM - Mercato : Ünder va partir, accord annoncé avec un club !

Annoncé depuis plusieurs semaines, l'intérêt de Fenerbahçe pour Cengiz Ünder se concrétise enfin. Après de longues négociations qui s'étaient à un moment refroidies, l'OM et le club d'Istanbul ont finalement trouvé un accord pour le transfert de l'ailier turc, dévoile ce soir Fabrizio Romano.

L'affaire serait bouclée selon le journaliste italien, RMC Sport évoque de son côté un montant de 15 millions d'euros. Ünder va prochainement s'envoler en Turquie pour passer la traditionnelle visite médicale et signer un nouveau contrat jusqu'en 2028. Il va quitter Marseille deux ans après son arrivée lors de l'été 2021.

Cengiz Ünder to Fenerbahçe, here we go! Agreement reached with OM on a permanent transfer — deal now being completed 🚨🟡🔵 #Fener #OM



Ünder, prepared to travel for medical tests soon. Follows Fred as new signing for Fener. pic.twitter.com/dyig7zK8eX