OM – Mercato : Une ancienne cible de l'ASSE et du FC Nantes vient en aide à Mario Balotelli

Cet été, Vincent Aboubakar, en rupture de banc au FC Porto, avait été approché par le FC Nantes et l'ASSE. En vain. L'attaquant camerounais avait privilégié un retour en Turquie, à Besiktas, où il avait réalisé une très bonne saison lors de son prêt, en 2016-17. Mais depuis, l'ancien Merlu tarde à retrouver son efficacité, après s'être fait les croisés, et son début de saison est poussif (1 but en 5 matches de Super Lig).

L'Italien pourrait rebondir à Besiktas, où Aboubakar tarde à convaincre

Et pour rebooster son attaque, Besiktas, actuel 11e du championnat turc, envisagerait de recruter Mario Balotelli. L'ancien attaquant de l'OM est libre après une saison décevante à Brescia. Selon Fotomaç, la direction du club stambouliote avait déjà pensé à Super Mario et elle vient de rouvrir le dossier, qui ferait toutefois débat en interne, l'entraîneur Sergen Yalcin n'étant près très chaud pour accueillir le fantasque attaquant de 30 ans...