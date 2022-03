OM - Mercato : une ancienne cible se positionne pour l'après-Sampaoli

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

La trajectoire de Leonardo Jardim depuis sa merveilleuse saison 2016-17 avec l'AS Monaco, marquée par un titre de champion de France inattendu et une demi-finale de C1, ressemble à une chute. Viré dix-sept mois après son sacre puis rappelé en urgence huit semaines plus tard par le club princier avant d'être à nouveau remercié au bout d'un an, il est resté deux années sans travailler. Il est sorti de sa retraite forcée l'été dernier pour reprendre Al-Hilal (Arabie Saoudite), sans réussite non plus puisqu'il est de nouveau sans club. Mais toujours ambitieux, comme il l'a expliqué à L'Equipe.

« Jouer le maintien ne m'intéresse pas, ne me motive pas. Mon ambition personnelle m'a toujours poussé à ne jamais accepter ce type de projet. Partout, je suis ouvert au Top 6 ou 7, à un projet ambitieux, avec une vraie volonté de progression et d'aller haut. Cet été, j'ai reçu une proposition d'un club anglais qui joue le milieu de tableau. Je n'ai pas accepté. Si je prends un projet qui ne m'intéresse pas, je me fourvoie. Je trompe le club, les supporters. Je n'aime pas ça. » L'OM, qui était intéressé au temps de sa splendeur, pourrait-il revenir à la charge si les choses se passent mal avec Jorge Sampaoli ?

Jardim : « Jouer le maintien ne m'intéresse pas »



Sans club depuis son départ d'Al-Hilal, Leonardo Jardim, l'ancien entraîneur de l'AS Monaco, se dit prêt à relever un nouveau défi https://t.co/AGeoYEXtxJ pic.twitter.com/jRNXb5Xpqv — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 16, 2022

Jardim sans club mais toujours ambitieux Ancien faiseur de miracles avec l'AS Monaco, l'entraîneur portugais Leonardo Jardim est aujourd'hui sans club. Sur les trois dernières saisons, il n'a officié que dix mois, du côté de l'Arabie Saoudite. Mais il demeure ambitieux.

Raphaël Nouet

Rédacteur