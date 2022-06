OM - Mercato : une ancienne rumeur redevient d'actualité !

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

En matière de mercato, on le sait, ne jamais dire jamais. Et même se convaincre que des noms, et des rumeurs, reviennent saison après saison dans le même club. Exactement ce qu'il se produit en ce moment-même à l'OM avec le grand retour de la piste Francis Coquelin, le milieu de terrain français de Villarreal.

En effet, et selon les informations du journaliste Matteo Moreno, Jorge Sampaoli, qui recherche un joueur capable de casser des lignes, aurait coché le nom de Coquelin. Reste l'essentiel : le prix du transfert. A suivre.

Francis Coquelin puede dejar al Villarreal este verano: el Marsella empuja mucho por él. Es muy del gusto de Sampaoli. Más lejos, el Lyon. 🤝 @marqoss @relevo — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 11, 2022

Pour résumer On le sait, Jorge Sampaoli, l'entraîneur de l'OM, va devoir trouver un milieu de terrain, susceptible de remplacer Boubacar Kamara, parti en Premier League. Selon la rumeur, un nom déjà bien connu des supporters marseillais serait sur la short-liste du technicien.

Benjamin Danet

Rédacteur