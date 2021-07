OM - Mercato : une ancienne star du Real Madrid offerte à Longoria

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Il y a deux semaines, le journaliste de La Provence (et ancien de But!) Fabrice Lamperti avait fait rêver les supporters de l'OM en révélant qu'il avait entendu dire qu'une grosse arrivée était dans les tuyaux et qu'elle pourrait être officialisée le lundi suivant. Sauf qu'il ne s'est rien passé depuis. Cette négociation avec une star pourrait-elle concerner James Rodriguez ?

Le journaliste Sacha Nabet a écrit sur Twitter hier - en précisant qu'il fallait prendre l'information avec des pincettes - que le meneur de jeu colombien aurait été proposé à Pablo Longoria mais que ce dernier aurait refusé en raison du salaire du joueur. Rafael Benitez ne veut plus du meilleur buteur du Mondial 2014 à Everton car il est revenu de vacances avec une surcharge pondérale. Le FC Porto, où il a débuté sa carrière européenne, tenterait de le faire revenir.

A prendre avec des pincettes mais l’#OM se serait vu proposer, il y a quelques jours, James Rodriguez. Pablo #Longoria aurait directement décliné cette proposition. Une venue jugée beaucoup trop coûteuse. Le joueur aimerait rester en Europe et pourrait rejoindre le Portugal. — Sacha Nabet (@SachaNabet) July 30, 2021