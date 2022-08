OM - Mercato : une avancée positive pour Caleta-Car ?

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

C'est un Pablo Longoria tout sourire qui s'est présenté devant les médias ce mercredi. Non seulement le président de l'OM était ravi de présenter Alexis Sanchez à la presse mais, en plus, il était rassuré par les débuts victorieux de son équipe contre Reims (4-1) dimanche, la crise qui couvait autour des méthodes d'Igor Tudor ne semblant plus qu'un mauvais souvenir. Mais il reste quand même des sujets de crispation pour Longoria et Duje Caleta-Car en est un.

Le défenseur croate n'a plus qu'une année de contrat et non seulement aucun club ne s'intéressé à lui mais, en plus, il ne semble pas vouloir prolonger. Interrogé sur lui, Longoria s'est montré à la fois clair et optimiste : "La situation de Caleta-Car est particulière. La politique du club n'a pas changé. L'OM n'aura aucun joueur en fin de contrat. C'est clair pour le joueur mais on a beaucoup parlé avec son entourage". Pour envisager une prolongation ?