OM - Mercato : une énorme bombe a été lâchée sur l'avenir de Payet !

Lors de la victoire face au SCO d'Angers (3-1), le 14 mai dernier, Dimitri Payet, auteur du deuxième but marseillais lors de cette rencontre, a peut-être jouer le dernier match de sa carrière sous les couleurs de l'Olympique de Marseille.

"Il va jouer l’année prochaine, pas à Marseille, mais il va jouer"

Et pour cause, d'après Laurent Paganelli, le milieu offensif réunionnais, qui ne rejouera pas cette saison car il a été suspendu trois matchs par la commission de discipline de la LFP pour avoir giflé Yannick Cahuzac lors de la défaite contre le RC Lens (2-1), le 6 mai dernier, ne devrait pas rester à l'OM la saison prochaine. "Il va jouer l’année prochaine, pas à Marseille, mais il va jouer. Il va se faire prêter et il va jouer. C’est sûr", a lâché le consultant de Canal+ dans les dernières minutes de la rencontre face au Stade Brestois, perdue par les Olympiens (2-1).

Pour résumer Dans les dernières minutes d'OM - Stade Brestois (1-2), le consultant de Canal+, Laurent Paganelli, a annoncé que Dimitri Payet devrait quitter l'Olympique de Marseille cet été et partir en prêt.

