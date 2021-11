OM - Mercato : une bonne nouvelle dans le dossier Saliba

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Difficile de s'y retrouver au milieu des multiples rumeurs concernant l'avenir de William Saliba. Entre ceux qui assurent qu'Arsenal n'a aucune intention de vendre un défenseur montrant d'aussi belles dispositions à l'OM et ceux qui jurent que les Gunners sont prêts à céder un joueur à qui ils n'ont pas fait confiance depuis deux ans, il y a un monde. La seule certitude, c'est que les Marseillais vont tout faire pour le récupérer définitivement.

L'insider anglais Calum Campbell assure que des sources proches à la fois de l'OM et d'Arsenal lui avaient confié que le défenseur central était effectivement en route pour Marseille, de façon permanente. Mais une fois encore, difficile de savoir s'il s'agit d'une information ou d'intox alors que les négociations entre les deux clubs n'ont pas commencé.

Saliba to OM is going to be made permanent, I hear, from good sources with links to both clubs ✅