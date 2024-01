OM Mercato : une catastrophe industrielle évitée avec Martial

Au début du mercato hivernal, les agents d'Anthony Martial ont proposé leur client à de nombreux clubs partout en Europe. Et notamment l'OM. Les conditions étaient presque parfaites puisque Manchester United est prêt à le laisser filer moyennant une faible indemnité, à six mois de la fin de son contrat. Mais les dirigeants marseillais n'ont pas donné suite. Parce que le salaire du joueur formé à Lyon est beaucoup trop élevé pour leurs finances et parce que son état de forme est une grande inconnue. Ils ont bien fait...

En effet, Manchester United vient d'annoncer qu'Anthony Martial était passé sur le billard en raison d'un problème à l'aine et qu'il en avait pour... dix semaines d'absences ! Dans deux mois et demi, la saison sera quasiment terminée. Déjà critiqué pour son recrutement estival raté, Pablo Longoria en aurait entendu des vertes et des pas mûres s'il avait attiré un joueur au salaire imposant, déjà blessé et indisponible jusqu'à la mi-avril...

🚨🔴 Anthony Martial has completed surgery to address a groin complaint.



❗️ Martial will be out of action for 10 weeks.



French striker will stay at Man United until the end of the season and then leave the club as free agent in June. pic.twitter.com/ikAuKI8jUx