OM - Mercato : une cible estivale de Longoria déclare sa flamme... au PSG !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Des joueurs de foot supportant un club mais évoluant chez son ennemi juré, il y en a eu beaucoup et il y en aura encore. L'OM et Pablo Longoria ont failli en recruter un cet été. Le président phocéen appréciait grandement le profil du milieu offensif du FC Nantes Ludovic Blas. Mais le natif de Colombes a préféré s'engager avec le Stade Rennais. Ce qui lui a permis de dire tout haut que, même s'il appréciait les ambiances de Bollaert et du Vélodrome, il avait une tendresse particulière pour le Parc des Princes...

"Mon cœur me fait dire Paris"

"La meilleure ambiance de L1 ? Lens, c’est quelque chose, a-t-il répondu au site de la Ligue 1 dans le cadre d'une interview express. L’Orange Vélodrome aussi ! Mais mon cœur me fait dire Paris. Ce n’est peut-être pas la meilleure ambiance mais j’adore le Parc des Princes. C’est ce qu’il y a de bien avec la Ligue 1, il y a plein de stades avec une super ambiance."

Le calendrier de l'OM pour la saison 2023-24

🫂 Coéquipier préféré

🔥 Meilleure ambiance

⚽️ Plus beau but



Ludovic Blas s'est prêté au jeu de la petite interview 👉 https://t.co/sgJxoTzm1U pic.twitter.com/U0Cff9dtvh — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) September 28, 2023

Podcast Men's Up Life