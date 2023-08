OM - Mercato : une cible de Longoria va rejoindre Cristiano Ronaldo à Al-Nassr

En quête d’une porte de sortie à Manchester City, Aymeric Laporte va rejoindre l’Arabie Saoudite, à l’instar de bons nombres de joueurs européens cet été. Le défenseur espagnol va rejoindre Al-Nassr.

D’après les informations de Santi Aouna, Laporte va s’engager à Al-Nassr. Son contrat s’étend jusqu’en 2026, le défenseur espagnol touchera un salaire de 25 millions par an. Un accord est déjà conclu entre les deux clubs, il ne manque plus que les derniers détails soient réglés pour que le transfert soit officialisé. Al-Nassr pourra compter sur un gros nom dans sa défense, un des secteurs où le club saoudien n’avait pas encore de référence.

