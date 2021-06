OM – Mercato : une décision est tombée pour Mario Balotelli

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

L'ancien attaquant de l'OM Mario Balotelli ne sera conservé par Monza. C'est ce qu'annonce le journaliste italien Nicolo Schira ce vendredi. Giovanni Stroppa, l'ancien milanais, nommé sur le banc du club de Serie B, a tranché.

Et deux ans après son départ de l'OM, Super Mario va donc devoir se trouver un nouveau club. Arrivé à Monza cet hiver, l'ancien international (30 ans) a inscrit 6 buts pour le club italien. Insuffisant pour l'aider à atteindre son objectif, à savoir l'accession en Serie A. Il s'était engagé jusqu'à la fin de la saison.

