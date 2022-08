OM - Mercato : une dernière recrue est identifiée, Longoria fonce dessus !

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

L’OM n’a pas bouclé son mercato estival. Après onze arrivées (Samuel Gigot, Isaak Touré, Chancel Mbemba, Luis Suarez, Ruben Blanco, Jonathan Clauss, Nuno Tavares, Alexis Sanchez, Jordan Veretout, Issa Kaboré et Eric Bailly) pour autant de départs (Boubacar Kamara, William Saliba, Amine Harit, Steve Mandanda, Nemanja Radonjic, Luis Henrique, Alvaro, Luan Peres, Konrad De La Fuente, Pol Lirola et Arkadiusz Milik), Pablo Longoria continue d’alimenter les colonnes de son tableau.

Selon L’Équipe, le président de l’OM a prévu de bouger très rapidement sur le dossier de Ruslan Malinovski. Âgé de 29 ans, le milieu offensif ukrainien de l’Atalanta Bergame est sur le départ, alors que son contrat se termine en juin 2023.

L’intérêt de Tottenham n’est plus d’actualité, le club londonien ayant d’autres priorités, et l’OM semble en pole-position. Il ne reste plus qu’à dégainer le chéquier, ce qui pourrait être le cas si Bamba Dieng est vendu au FC Lorient, qui va céder Armand Laurienté à Sassuolo et aura quelques liquidités pour boucler l’opération.