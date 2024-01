OM - Mercato : une deuxième offre va partir pour Benrahma !

En plus de l'attaquant du FK Bodø/Glimt, Faris Moumbagna, dont l'arrivée serait imminente, l'Olympique de Marseille voudrait recruter un deuxième renfort offensif lors de ce mercato hivernal et ciblerait notamment l'ailier gauche de West Ham, Saïd Benrahma.

Mais après avoir été réticent dans un premier temps, les Hammers seraient désormais prêts à laisser partir l'international algérien cet hiver en prêt avec option d'achat obligatoire, mode de paiement privilégié par les dirigeants marseillais. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi soir le journaliste anglais du Sun, Jack Rosser, qui nous apprend, par ailleurs, que l'OM, qui aurait vu sa première offre être refusée par West Ham, devrait revenir à la charge pour recruter l'ancien joueur de l'OGC Nice en formulant une nouvelle offre.

