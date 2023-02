OM - Mercato : une figure marseillaise s'insurge déjà contre le prix de Vitinha

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Un pari, sans aucun doute. Qui consacrera le travail de Pablo Longoria, le Boss de l'OM, ou provoquera de sérieux doutes à son encontre. En achetant un attaquant, encore méconnu, pour la bagatelle de 30 millions d'euros, l'OM a assurément pris un risque. Et certains sont déjà nombreux à s'insurger devant un tel montant, surtout pour un joueur qui évoluait dans le championnat portugais.

Rolland Courbis, aussi, s'insurge. Mais contre ceux qui trouvent justement ce tarif trop élevé ! Le tout sur les ondes de RMC et retranscrit par le site footballclubdemarseille.

"J'expliquerai quand même qu’un transfert, c’est l’âge du joueur, la durée du contrat, le salaire, le prix du transfert. Si on ne prend uniquement que le prix du transfert, évidemment, tu peux faire des comparaisons. Celui qui a été pour moi le transfert le plus élevé et en même temps le plus catastrophique, c’est celui de Strootman. Il est arrivé avec un contrat de cinq ans, et 700 000 euros de salaire par mois(...)Donc, Vitinha, il a 22 ans, il a signé quatre ans et demi. Tu prends les 25 millions plus les 7 millions qui font les 32 de ce chiffre scandaleux dans la période que nous traversons. C’est le record qui a été battu avec, paraît-il, Longoria en difficulté qui va jouer sa place de président. Mais il va jouer sa place de président avec un joueur de 22 ans qui a signé pendant quatre ans et demi et un quart du salaire de Strootman. Le record de l’exagération, la connerie ce n’est pas Vitinha, c’est Strootman. Vitinha c’est une bonne idée."