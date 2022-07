OM - Mercato : une grosse inquiétude surgit sur le niveau d’Alexis Sanchez

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Et si les Marseillais s'étaient un peu emportés sur Alexis Sanchez ? L'immense joueur qu'il est n'a pas mis longtemps avant de déchaîner les passions des supporters dès l'instant où l'intérêt de Pablo Longoria pour l'ancien du Barça a été évoqué. Auteur de buts mémorables, de matches légendaires aux côtés de Messi et Pedro au Barça ou avec Özil à Arsenal, le Chilien , à l'image de la rumeur Marcelo il y a quelques mois, a amorcé une hype incontrôlable.

Les fans de l'Inter, pas malheureux

Cependant la réaction des fans et observateurs de l'Inter est aux antipodes de l'emballement en France. Les Nerazzuri sont dans l'ensemble assez heureux d'imaginer Sanchez quitter la Lombardie. C'est le cas de Sacha Tavolieri qui remercie Longoria de libérer les interistes d'un fardeau en leur prenant l'attaquant. À 33 ans, il semblerait que le niveau de l'ancienne pépite du FC Barcelone soit loin d'être aussi intéressant qu'à l'époque. L'ailier a perdu en explosivité, chose qui a longtemps fait sa force et ses lourdes exigences salariales ne sont pas rentabilisées par son rendement offensif (5 butes et 3 passes décisives en 26 matches la saison dernière). Alexis Sanchez, gros coup ou piège pour l'OM ?