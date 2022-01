OM - Mercato : une grosse rentrée d'argent prévue pour demain ?

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Il est fort probable que l'OM n'échappe pas, non plus, à la traditionnelle folie du dernier jour de mercato. ce sera demain, lundi, jusqu'à minuit et ça concernera notamment les départs. Outre le cas Milik, qui pourrait réserver des surprises, et le dossier Kamara, demeure celui du défenseur central, Duje Caleta-Car.

En Angleterre, via The Daily Mail, et en Italie, selon TMW, une tendance se dessine : West Ham pourrait faire le forcing pour obtenir le transfert. Attention, toutefois, car si les Hammers espèrent un prêt, ce n'est pas la volonté de Pablo Longoria, le président olympien. Ce dernier a fixé sa condition : 18 millions d'euros ! On parle même, désormais, d'une somme pouvant atteindre les 25 millions.

La journée de lundi va permettre en savoir beaucoup plus. Et peut-être permettre aux caisse du club phocéen de bien se remplir.