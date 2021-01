OM - Mercato : une grosse surprise à prévoir avec Jordan Amavi !

Après la défaite à Monaco (1-3) samedi, André Villas-Boas a reconnu que l'absence de Jordan Amavi pénalisait fortement son équipe. Il est vrai que le latéral gauche, en plus d'être un défenseur accrocheur, est un excellent contre-attaquant. Yuto Nagatomo et Hiroki Sakai sont très loin de son niveau. Et l'OM, forcément, s'en trouve déséquilibré, inoffensif.

La mauvaise nouvelle pour AVB comme pour les supporters, c'est qu'Amavi est en fin de contrat dans six mois. Et que les négociations pour une prolongation ne se passeraient pas franchement bien. La preuve : Canal+ annonce ce soir que l'OM pourrait vendre l'ancien Niçois à Leeds United d'ici la fin du mercato ! La petite indemnité récupérée ne devrait pas faire oublier le gros manque occasionné par ce départ…