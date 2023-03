OM - Mercato : une idée de génie trouvée pour retenir Alexis Sanchez ?

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Alexis Sanchez (34 ans) a jeté un petit coup de froid sur son avenir à l’OM. En fin de contrat en juin, l’attaquant chilien dispose d'une année en option dans son bail mais il a émis des doutes pour la saison prochaine.

« J’ai très envie de rester ici. Je suis ici pour gagner des titres, je l’ai dit en arrivant. Ça ne me va pas d’être deuxième. Je veux être champion. Après le match de l’autre jour, j’étais plus triste que les supporters. Ce sentiment ne passera pas après trois victoires. J’ai toujours voulu gagner et ça dépendra des résultats qu’on arrivera à faire », a déclaré le buteur de l’OM en conférence de presse.

Si Sanchez doute, Florent Germain a trouvé une idée de génie pour le retenir à l’OM. « C’est le meilleur joueur de l'OM sur ces 5 dernières années. Je le trouve toujours bon avec un mental de champion. S'il faut allumer un cierge à notre Dame pour qu'il reste la saison prochaine, si vous voulez j'y vais », a ironisé le journaliste de RMC Sport sur l’antenne de BFM Marseille. Chiche ?