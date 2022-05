OM - Mercato : une incroyable porte de sortie pour Dimitri Payet ?

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

C'est la rumeur la plus improbable à laquelle on pouvait s'attendre pour Dimitri Payet. Mais vu que personne ne croyait non plus à un départ d'André-Pierre Gignac pour le Mexique à l'été 2015... Rappelons au préalable que le meneur de jeu est sous contrat avec l'OM jusqu'en 2024, qu'il a déclaré vouloir y conclure sa carrière et qu'il bénéficie en plus d'une clause de reconversion. Autant de raisons de rester à Marseille, donc...

Mais le média mexicain TeleDiario annonce que les Tigres UANL seraient prêts à recruter Payet cet été en cas de départ de Florian Thauvin ! L'ailier gauche n'est pourtant arrivé qu'il y a un an et, après des premiers pas compliqués, il a retrouvé un très bon niveau de l'autre côté de l'Atlantique. Le remplacer par Payet, qui ne joue pas au même poste et qui est plus âgé, est assez improbable. Sans compter que les deux joueurs ne s'apprécient guère. Si Payet succédait à Thauvin, cela aggraverait leurs rapports déjà tendus...

Pour résumer Une rumeur venue du Mexique annonce un intérêt des Tigres d'André-Pierre Gignac pour Dimitri Payet, dans le cas où Florian Thauvin s'en irait. Une piste des plus improbables vu que le Réunionnais a assuré vouloir conclure sa carrière à l'OM.

