OM - Mercato : une incroyable rumeur prend du poids

Ce n'est plus un secret : l'OM est en passe de réaliser un mercato estival exceptionnel. Alignant les recrues et les prêts ô combien bénéfiques en vue de la prochaine saison. Comme nous vous le disions ce matin, au travers de propos tenus par un journaliste de La Provence, il se murmure même qu'un gros coup signé Pablo Longoria pourrait être annoncé en début de semaine prochaine.

Qui ? Mystère. En attendant, un journaliste italien maintient ses informations : l'OM discuterait depuis plusieurs jours avec l'entourage du Brésilien, Philippe Coutinho. Et l'équipementier de l'OM, Puma, pourrait avoir un rôle majeur dans la transaction en dépit des émoluments du joueur du FC Barcelone. Des émoluments qui, pourtant, rendent une quelconque transaction impensable.

Des transferts, des rumeurs, Marseille vit un mercato passionnant. A suivre...

