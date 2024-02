OM Mercato : une légende marseillaise attend toujours un signe de Longoria

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Ce n'est pas nouveau, certes. Fabrizio Ravanelli, qui a longtemps fait les beaux jours de l'OM dans les années 90, est resté un inconditionnel du club olympien. Et on l'a maintes fois entendu clamer son amour du maillot et espérer que son ancien club fasse appel à ses services pour diriger l'équipe première.

"Pas seulement comme entraîneur"

Cela n'a jamais été le cas, mais Ravanelli insiste. A l'occasion d'un entretien accordé à BeIN SPORTS, l'Italien s'est dans le même temps dit surpris par le renvoi de Gattuso et a tenu à rappeler qu'il était disponible, y compris pour un autre poste que celui d'entraîneur.

"Je suis étonné car je pensais que Gennaro était un entraîneur fait pour l’OM. Dans les derniers moments, j’ai vu qu’il avait des problèmes avec les résultats. L’équipe, c’était plus la même. L’OM, c’est un club important habitué à gagner à rester dans le top du championnat français. L’entraîneur est toujours le premier à payer, même si je pensais qu’il aurait encore une chance. Si le poste m'intéresse ? L’OM est toujours dans mon cœur. Si un coup de fil arrive, je suis toujours à disposition. Pas seulement comme entraîneur."

🎙️ L'ancien joueur de l'OM Fabrizio Ravanelli est étonné par le départ de Gennaro Gattuso de l'OM !

