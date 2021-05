OM - Mercato : une manne inattendue se précise pour finaliser Gerson (Flamengo)

Zapping But! Football Club OM : le bilan de Florian Thauvin dans la cité phocéenne

Alors que les rumeurs de transferts à plus de 20 M€ fleurissent à droite et à gauche, les supporters de l'OM se demandent comment le club, en proie à de gros soucis financiers, va pouvoir se permettre autant de folies. Certains veulent croire que c'est le signe d'une arrivée prochaine de repreneurs saoudiens. D'autres pensent que Pablo Longoria a déjà budgété une grosse vente type Boubacar Kamara. Mais une troisième voie est possible : le départ de plusieurs joueurs sur lesquels le club ne compte plus.

"J'aimerais continuer à jouer au Hertha à l'avenir"

Parmi ceux-ci figure Nemanja Radonjic. Prêté au Hertha Berlin en janvier, le Serbe a réalisé des premières semaines très décevantes avant de s'emballer et de convaincre les dirigeants allemands de lever son option d'achat de 12 M€. La très bonne nouvelle, c'est que non seulement le Hertha veut l'acheter mais en plus, l'ailier est prêt à rester dans la capitale allemande !

« Oui, maintenant, bien sûr, j'aimerais continuer à jouer au Hertha à l'avenir, a-t-il déclaré à Bild. Mon contrat de prêt a expiré à la fin de la saison. Le Hertha se battra pour une place dans une compétition européenne dans la saison à venir. J'en suis sûr. Depuis que je suis à Berlin, je ne pense qu'au Hertha. » Au vu d'une telle envie, impossible de refuser son départ à l'un des plus gros flops de l'attelage Zubizarreta-Eyraud-Garcia !